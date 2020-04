Tutti i dati relativi ai nuovi casi di coronavirus registratisi nella giornata di martedì 21 aprile.

La Protezione Civile ha diramato il bilancio dei contagi da coronavirus aggiornato a martedì 21 aprile 2020. Rispetto alla giornata precedente si sono registrati 2.729 casi, 2.723 guariti/dimessi e 534 morti in più. Il numero degli attualmente positivi ha dunque subito, per la seconda volta dall’inizio dell’epidemia, un decremento pari a 528 unità.

Coronavirus: bilancio del 21 aprile 2020

Con queste cifre il totale delle persone che hanno contratto l’infezione dall’inizio dell’epidemia è salito a 183.957, quello relativo alle vittime ammonta a 24.648 e quello delle dimissioni/guarigioni a 51.600. Si conferma dunque il trend in calo dei contagi e l’aumento del numero dei guariti, uno dei più alti registrati dallo scoppio dell’emergenza.

Quanto invece al numero degli attualmente positivi presenti sul suolo nazionale, esso ammonta a 107.709.

La maggior parte di essi, pari a 81.104, si trova in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 24.134 sono invece ricoverati e 2.471 sono intubati in terapia intensiva. Notevole il calo dei ricoveri sia in quest’ultimo reparto che in generale, che ha consentito agli ospedali di avere una minor pressione. Il Pronto Soccorso del Papa Giovanni XIII di Bergamo si è infatti trovato ad essere vuoto per la prima volta dopo un mese e mezzo.

Quanto al dato territoriale, la regione più colpita rimane la Lombardia che conta in totale 67.931 casi. Seguono poi Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto che superano tutte i 10 mila contagi. I territori con meno positivi sono invece la Valle d’Aosta, la Basilicata e il Molise.