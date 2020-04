In via precauzionale una bimba di 11 anni col coronavirus ricoverata al Bambino Gesù di Roma è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva.

Una bimba di 11 che ha contratto il coronavirus è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove è ricoverata da diversi giorni. Nel giorno precedente anche un ragazzo di 15 aveva avuto bisogno di essere intubato sempre nel medesimo nosocomio a seguito ad un aggravamento del sua quadro clinico.

Coronavirus: bimba di 11 anni in terapia intensiva

A rendere nota la notizia è stato l’assessorato regionale alla Sanità. Stando a quanto appreso la bimba ha iniziato a manifestare i sintomi dell’infezione e, dopo che le sue condizioni si sono aggravate, è stata portata in ospedale. Qui, per monitorare meglio il suo stato infiammatorio, i medici hanno optato per intubarla in terapia intensiva. Avrebbero quindi preso la decisione in via precauzionale.

La medesima fonte ha affermato che nella stessa giornata due bambini ricoverati sono stati dimessi.

Tenendo conto dei dati aggiornati a martedì 21 aprile 2020 l’ospedale pediatrico conta 18 ricoveri di pazienti infetti tra cui 11 bambini e 7 genitori. In tutto le persone dimesse dall’inizio dell’epidemia sono 7 tra cui un bimbo di due anni guarito definitivamente dalla malattia.

Proprio nel giorno precedente anche un ragazzo di quindici anni positivo all’infezione è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni di salute hanno subito un progressivo aggravamento presentando gravi difficoltà respiratorie, motivo per cui il personale sanitario ha deciso per l’intubazione.