"La nostra piattaforma che fa da collettore globale di informazioni su ricerche, vaccini, farmaci può rappresentare un’opportunità per accelerare la ricerca". Così Stefano Spaggiari commenta il contributo di Expert System alla lotta contro il Coronavirus.

L’ansia da Covid-19 si riflette in modo sempre più evidente sui sentimenti e sui discorsi degli italiani: cresce l’insofferenza e la tendenza alla depressione, le discussioni online si focalizzano sul tema delle riaperture. È quanto emerge dalle rilevazioni giornaliere targate Expert System e Sociometrica su emozioni e sentiment della popolazione, basate sull’analisi semantica di circa 30 mila testi pubblicati sui social media. Nelle ultime rilevazioni le emozioni negative superano ancora la soglia psicologica del 50% e resta viva la polemica sulle restrizioni. I toni sono più morbidi ma l’analisi evidenzia il persistere di un alone di tristezza e sofferenza che si traduce in un risicato 18% circa di sentiment positivi.

Expert System contribuisce alla lotta al Coronavirus

È questo solo un esempio di come, grazie ai sistemi di intelligenza artificiale, capaci di leggere e comprendere grandi volumi di dati, sia possibile tracciare in tempo quasi reale un quadro ben definito di come una popolazione o uno specifico target di persone si esprimono su un determinato tema. Ed è sempre grazie a queste innovative tecnologie che si può semplificare il lavoro di ricercatori e responsabili della sicurezza. L’information intelligence trova in Expert System, azienda dal cuore e dalla testa italiani (la sede è a Modena), una delle migliori realtà internazionali. Un ruolo di primo piano che si traduce anche in responsabilità. “Siamo consapevoli – commenta l’amministratore delegato Stefano Spaggiari – della necessità di fare ognuno la propria parte per far fronte alla situazione emergenziale che il mondo intero sta attraversando. Abbiamo scelto di mettere a disposizione di tutti i ricercatori biomedici e scientifici il Clinical Research Navigator, la nostra piattaforma che fa da collettore globale di informazioni su ricerche, vaccini, farmaci. Un’opportunità per accelerare la ricerca”.

Ma il contributo offerto da Expert System guarda anche oltre l’emergenza e punta a prevenire l’insorgere di minacce. È qui, infatti, che l’information intelligence può offrire un contributo importante per il futuro. La società, in collaborazione con l’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe – OSDIFE, ha messo a punto una piattaforma tecnologica per migliorare le attività di analisi dei rischi correlati alla diffusione di agenti biologici, chimici e radiologici, così come di sostanze esplosive, per favorire un accesso condiviso a nuove conoscenze e stimolare le migliori strategie per la salvaguardia di persone, ambiente e infrastrutture. “Uno strumento – spiega Spaggiari – capace di intercettare anche segnali deboli di minaccia, provenienti non solo da fonti ufficiali ma anche dalle conversazioni social. Sarà possibile, ad esempio, attraverso queste rilevazioni e l’ascolto delle conversazioni, identificare luoghi potenzialmente a rischio per la presenza di numerosi casi di polmonite anomala”. Una piattaforma capace di interpretare 12 lingue diverse e di operare con l’obiettivo di prevenire i rischi, ben oltre il tema Covid-19.

“Se c’è una lezione che in questo momento stiamo imparando, – commenta l’AD di Expert System – è che la tecnologia è sempre più un elemento chiave. C’è una maggiore consapevolezza cognitiva da parte delle aziende”. Il mercato dell’intelligenza artificiale applicata proprio a sistemi cognitivi è oggi in grande ascesa. In questo contesto Expert System gioca un ruolo di primo piano, contando su partnership internazionali di grande rilievo. Alle spalle un 2019 di grande soddisfazione che, attraverso i principali indicatori finanziari del bilancio approvato di recente, riflette anche un’importante maturazione del mercato. I ricavi crescono del 10,1% attestandosi a euro 31,6 milioni, rispetto a euro 28,7 milioni del 2018, e l’EBITDA è pari a 5,5 milioni di euro, con una crescita del 17,7% rispetto a Euro 4,6 milioni al 31 dicembre 2018. L’EBITDA Margin è pari al 17,3 per cento. “Adesso, – conclude Spaggiari – puntiamo a consolidare la nostra presenza negli USA, che offre grandi potenzialità, e in Svizzera, un mercato piccolo ma strategico per la tipologia di aziende presenti”.