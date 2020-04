Coronavirus, prendono il sole nude sul balcone a Lucca: vicinato nel caos

L'allarme coronavirus costringe tutti all'isolamento: due donne non hanno resistito alle belle giornate, così hanno preso il sole nude sul balcone.

Resta alta l’emergenza Covid-19 nel nostro Paese: il trend sembra in ribasso, ma è bene non allentare la presa. Il lockdown è previsto fino al 4 maggio: nell’arco di oltre un mese, le abitudini degli italiani sono state radicalmente sconvolte. A ciascuno è stata chiesta un po’ di collaborazione: restare in casa è lo slogan che non si smette di ripetere. In questo modo, abbiamo aiutato le terapie intensive al collasso e gli ospedali stremati. Da chi sta bene ci si aspetta un ultimo, grande, sacrificio per aiutare chi sta soffrendo. Eppure l’isolamento forzato sembra stia diventando intollerabile: il governo pensa a possibili test psicologici per verificare le capacità di resistenza degli italiani. E poi c’è chi le regole le fa da sé: stanchi di restare rinchiusi nelle mura domestiche, uno spazio che col passare del tempo si fa pesante e troppo piccolo, alcuni hanno preferito portare a spasso il pappagallo.

Nel Modenese, invece, è stato denunciato un uomo che passeggiava con il suo criceto. La chiusura forzata legata all’emergenza coronavirus non ha fermato neppure due donne che si sono stese nude sul balcone per prendere il sole e godere della bella giornata.

I vicini pare siano rimasti piuttosto incuriositi davanti alla scena, ma le mogli hanno avuto la meglio: così sul posto sono arrivati i carabinieri. È successo ad Altopascio, in provincia di Lucca.



Coronavirus, nude sul balcone a prendere il sole

In molti cominciano a desiderare la tradizionale tintarella estiva. Impossibile concedersi una gita fuori porta, passeggiare in montagna o godere della brezza marina. Chi non può usufruire di un giardino, si adatta sul balcone.

È il caso di due donne che nella provincia di Lucca hanno deciso di denudarsi per prendere il sole, suscitando l’inevitabile curiosità del vicinato.

Forse le due credevano di passare inosservate, trovandosi nei piani alti del condominio.





Al contrario, qualche residente ha chiamato i carabinieri, al cui arrivo, tuttavia, non hanno trovato nessuno: le donne erano già andate.