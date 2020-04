Lutto per Max Tarenzi, che ha voluto raccontare il dramma della morte di sua madre avvenuta in circostanze non chiare all'Alberto Trivulzio.

Il produttore e chitarrista Max Tarenzi ha raccontato il dramma della morte della madre avvenuta al Pio Albergo Trivulzio, struttura milanese finita sotto inchiesta per come ha affrontato l’emergenza coronavirus.

Max Tarenzi sulla morte della madre

La donna si trovava nel nucleo Alzheimer ed è deceduta l’8 aprile 2020, tre giorni dopo la nascita dei sospetti sulla mala gestione del centro per anziani durante l’epidemia. Dato che effettivamente da qualche giorno faticava ad avere notizie sulla madre e a sentire la dottoressa solitamente solerte chiama la struttura per avere informazioni sul suo stato di salute.

In quel momento è iniziato il suo calvario. Un infermiere lo mette al corrente del fatto che la mamma sta male ed è grave. Un medico avrebbe dovuto avvertirlo ma, dato che in tanti stanno male e metà del personale è a casa malato, non l’ha fatto.

“Il pavimento si muove più forte ma io non voglio sentire, non è possibile, non è così. Ma il mercoledì successivo la mamma non c’è più“, ha continuato.

Una situazione che ha definito talmente surreale da non poter accettare perché non ha potuto nemmeno dare l’ultimo saluto alla defunta e anzi ha dovuto impedire a sua sorella di farlo. “Ha sofferto? Forse sì, non ce lo dirà mai nessuno“, si è chiesto affermando di non fidarsi più di nessuno e di voler andare a fondo nella vicenda per capire cosa le è successo realmente. Inoltre la donna è stata portata da Milano a Perugia per la cremazione.

Infine un’amara conclusione: “Forse tocco il fondo perché me la prendo con chi mai dovrei. Ma adesso ho smesso di scavare e voglio tanto sapere cos’è successo alla mamma“.