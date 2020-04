Un lotto di bottiglie di salsa di pomodoro è stato ritirato dai supermercati a causa della presenza di frammenti di vetro.

Salsa di pomodoro, bottiglie ritirate dal supermercato per frammenti di vetro. Con una nota del Ministero della Salute, in data 20 aprile si è disposto il ritiro immediato di un lotto di salsa di pomodoro dagli scaffali dei supermercati. Si tratta del “Pomodoro Datterino – Salsa Pronta”. Il marchio dello stesso è Iper e il nome del produttore è Bottega di Sicilia S.r.l. Lo stabilimento del produttore è situato a Vittoria, in provincia di Ragusa. Il Ministero della Salute ha reso noto anche altre informazioni sensibili per il riconoscimento del prodotto sottoposto a ritiro alimenti. Nello specifico si tratta del lotto di produzione D304/19, con le date di scadenza o termine minimo di conservazione del 31/10/22 ed il 31/12/22.

Bottiglie di salsa di pomodoro ritirate

Le bottiglie di salsa di pomodoro di Iper sono state richiamate a causa della possibile presenza di vetro.

Le bottiglie di salsa di pomodoro pronta sono esclusivamente dal contenuto di 330 grammi. Per chiunque si accorga di avere tale alimento in casa, è naturalmente possibile provvedere a un cambio o un rimborso.





Basterà recarsi al supermercato dove si è effettuato l’acquisto e mostrare il numero di lotto del prodotto che dovrà coincidere con quello ritirato dagli scaffali. Lì poi occorrerà scegliere se provvedere per una sostituzione con un altro prodotto oppure con un rimborso. In casi come questa l’esibizione dello scontrino di riferimento non è necessaria. Il Ministero della Sanità, dopo aver effettuato i dovuti controlli, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.