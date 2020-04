Una 23enne di Bologna è risultata ancora positiva al coronavirus dopo ben 55 giorni.

Il coronavirus è una malattia nuova e per tanto ancora molto poco si sa su di essa. Non è chiaro ad esempio quale sia il tempo con cui un contagiato riesca a guarire, in quanto si va da pochi giorni fino ad interi mesi. C’è poi il caso limite di una ragazza di 23 anni che dopo ben 55 giorni risulta ancora positiva al test del Covid-19. Il contagio le era stato confermato lo scorso 29 febbraio quando era stata ricoverata nel reparto di Malattie infettive del Policlinico Sant’Orsola di Bologna e da allora è in quarantena. I medici la definiscono un caso quasi unico in Italia.

Dopo 55 giorni è ancora positiva

Stando a quanto dichiarato al Resto del Carlino dall’infettivologo del Sant’Orsola Luciano Attard, la paziente “dopo quattro giorni dal suo arrivo stava bene, ma i tamponi sono ancora positivi.

La stiamo studiando attentamente. A quanto ci risulta, nessun altro in Italia è rimasto positivo ai tamponi così a lungo. Usualmente la positività non supera le quattro settimane. La ragazza non era stata sottoposta ad alcuna terapia. Le avevamo dato solo sintomatici e in pochissimi giorni erano comparsi i sintomi. Allora non si trattavano i casi lievi”. Una situazione molto particolare che servirà anche come dato a coloro che sono chiamati in questo periodo a studiare il comportamento del virus.





Un caso unico in Italia

Un caso simile era accaduto anche ad Alessandro Politi, inviato delle Iene, che dopo 30 giorni risultava ancora positivo al coronavirus. La 23enne di Bologna ha ampiamente superato quel limite temporale ed lei stessa a commentare la situazione in questo modo: “Sono diventata un caso nazionale? Ormai ci rido su.

Ora aspetto che gli operatori della sanità pubblica mi sottopongano ad esami del sangue più approfonditi, di tipo sierologico”.