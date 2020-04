A Torino un pensionato di 68 anni, Mario Trimboli, è stato vittima di un omicidio nella serata di martedì 21 aprile. Fermato il figlio.

Omicidio Mario Trimboli a Torino: un pensionato di 68 anni è stato trovato cadavere, nella serata di martedì 21 aprile, nella sua abitazione nel quartiere San Salvario a Torino. L’uomo, dalle prime informazioni, sarebbe stato assassinato nella propria abitazione con un coltello. Il figlio Emanuele, 43enne, è stato rintracciato dopo due ore. Soffre di disturbi psichici e si trova ora negli uffici dell’Arma, dove gli investigatori lo stanno interrogando con il magistrato di turno. Il delitto si è consumato al primo piano dell’abitazione di via Ribet 14, quartiere San Salvario, dove la vittima viveva col figlio.

Torino, omicidio Mario Trimboli

A Torino si è consumato l’omicidio di Mario Trimboli, pensionato di 68 anni. A dare l’allarme è stato proprio il figlio della vittima, che ha telefonato alla sorella e poi è scappato.

Quando i militari sono arrivati, nel tardo pomeriggio di martedì 21 aprile, per l’uomo non c’era nulla da fare. Immediate sono scattate le ricerche del figlio, che ha alcuni problemi mentali. La sua fuga è stata breve: fermato sul ponte Vittorio Emanuele I, a due passi dalla Gran Madre di Dio, era in stato confusionale ed è stato subito portato in caserma.





Il racconto del figlio di Mario Trimboli sarà fondamentale per stabilire quello che è accaduto in quell’appartamento dove la vittima, originaria di Napoli, viveva da tempo col figlio. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma della sezione investigazioni scientifiche e il medico legale. Le indagini, condotte dal Comando provinciale, al momento non escludono nessuna ipotesi.