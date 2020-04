Coronavirus, Gardaland si trasforma per ripartire in sicurezza

Gardaland vuole ripartire dopo il coronavirus e trasforma il parco per la sicurezza dei visitatori.

Il parco divertimenti di Gardaland ha fatto sapere di essere pronto a trasformarsi radicalmente per poter riaprire nella fase 2 della lotta al coronavirus. In atto, da parte della società, ci sarebbero una serie di interventi strutturali per permettere agli ospiti di passare una piacevole giornata con la loro famiglia in totale sicurezza. Ad aiutare Gardaland a garantire il distanziamento sociale c’è anzitutto la sua ampia superficie, ben 600.000 metri quadrati, più o meno quella di 55 campi da calcio. Inoltre sarà previsto un severo protocollo di sicurezza che prevedrà l’accesso di un numero ridotto di persone e anche una selezione delle attrazioni e degli spettacoli disponibili, rigorosamente all’aperto.

Coronavirus, Gardaland si trasforma per ripartire

Aldo Maria Vigevan, amministratore delegato di Gardaland, ha così spiegato le misure messe in atto dal parco divertimenti: “Dal punto di vista operativo Gardaland ha preparato un programma ben articolato, modulato in funzione delle direttive e dei diversi scenari che contempli contemporaneamente la tutela della salute e le esigenze del divertimento.

In particolare, stiamo lavorando ad un Protocollo di Sicurezza per gestire tutti gli aspetti operativi così da minimizzare il rischio per i nostri dipendenti ed i nostri Ospiti. Con i suoi 45 anni di esperienza, il parco si candida come apripista nel mondo del divertimento".





Gli interventi per la messa in sicurezza di Gardaland

Da un punto di vista pratico verrà poi incentivando l’acquisto di biglietti online al fine di evitare file alla cassa e all’entrata del parco verrà misurata la temperatura corporea a dipendenti e visitatori. Ospiti e dipendenti verranno forniti di dispositivi di protezione, mascherine o schermi a seconda delle necessità. Nelle diverse aree del parco verranno installati distributori di igienizzante mani. Il parco assicurerà la massima cura dei locali e delle attrazioni attraverso la sanificazione delle aree e l’igienizzazione delle superfici.

Infine le più popolari attrazioni estive all’aperto, sia acquatiche che all’asciutto, saranno fruibili con il supporto di misure di sicurezza per mantenere l’opportuno distanziamento dei visitatori, sia durante l’attesa sia lungo il percorso. Le attrazioni e i teatri al chiuso rimarranno chiusi, mentre i ristoranti e i negozi avranno un’apertura scaglionata e verrà aumentata la distanza tra i visitatori.