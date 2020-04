Risultata positiva al coronavirus, è morta a 53 anni Mirella Pavone, mamma di Penne, in provincia di Pescara. Lascia due figli.

Il coronavirus spezza intere famiglie e porta con sé un incontenibile senso di sofferenza: l’ultima triste notizia arriva dall’Abruzzo, dove è morta una mamma di Penne. La donna, 53 anni, aveva due figli. È la più giovane vittima del suo comune.



Coronavirus, morta mamma di Penne

Fino allo scorso 19 aprile, il comune di Penne è stato zona rossa. Al momento i residenti positivi sono 118. La situazione in Italia sembra stia seguendo un trend positivo: anche nella cittadina abruzzese, infatti, non sono stati registrati nuovi contagi nelle ultime 48 ore. I guariti sono 63. Tra le vittime c’è anche Mirella Pavone, madre 53enne che ha perso la vita a causa del coronavirus. Il numero di vittime del Covid-19 resta alto.

La donna è deceduta presso il reparto di rianimazione dell’ospedale aquilano San Salvatore, dove era ricoverata.

Mirella era originaria di Montebello di Bertona, ma Penne, in provincia di Pescara, era diventata la sua nuova casa. Lì viveva da ormai trent’anni. Gran parte della comunità cittadina ne piange la scomparsa: nel paese era piuttosto conosciuta, lavorando in una cooperativa sociale. Risultata positiva quando l’Italia stava affrontando l’apice dell’epidemia, la 53enne era stata trasportata da un’ambulanza all’Aquila per la mancanza di posti a Pescara e Penne.





In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono stati registrati 2733 casi positivi al Covid-19. Le vittime registrate finora nella regione salgono a 276. Si conferma uno scenario piuttosto positivo, con 30 guariti in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 349 pazienti guariti dal virus.