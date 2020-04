Coronavirus, a Napoli, donna viola la quarantena per un bagno in mare

Una donna ignota è stata sorpresa dalle telecamere a godersi un bagno in mare nel golfo di Napoli, nonostante le norme di quarantena anti coronavirus.

A quasi due mesi dall’inizio delle misure di quarantena anti coronavirus le città italiane hanno involontariamente riscoperto il piacere del silenzio e della solitudine, quel tanto che basta per rendere paesaggi come le acque del golfo di Napoli un luogo perfetto per una nuotata liberatoria lontano dagli occhi indiscreti dei passanti. Dev’essere la stessa cosa che ha pensato una misteriosa donna immortalata da una telecamera mentre si gode il mare partenopeo in aperta violazione delle norme sul lockdown sanitario.



Coronavirus, quarantena violata a Napoli

L'”evasione” è stata filmata verso le ore 13 del 23 aprile quando vicino alla rotonda di via Nazario Sauro, nello storico borgo di Santa Lucia, una donna la cui identità rimane ancora ignota ha deciso di ignorare la quarantena e concedersi un bagno nelle acque azzurre del lungomare di Napoli: approfittando probabilmente sia della solitudine favorita dalla quarantena che del caldo sole primaverile che sta iniziando a scaldare le giornate di questa fine di aprile.

Al momento non è noto chi sia la spregiudicata bagnante: se una cittadina napoletana o una turista.

L’unica cosa certa per ora è che la donna è stata enormemente fortunata a evitare anche il minimo controllo da parte delle forze dell’ordine, dispiegate in maniera capillare anche nel capoluogo campano. Gli agenti sono infatti giunti sul lungomare incriminato soltanto qualche ora dopo, allestendo uno specifico posto di blocco, quando però ormai la donna si era già dileguata e con essa la possibilità di sanzionarla con una multa di circa 400 euro.