Un ragazzo positivo al coronavirus è stato denunciato per avr evaso la quarantena ed essere uscito di casa in auto.

Continuano gli episodi di violazione delle norme anti coronavirus: la Polizia Locale di Cisterna di Latina ha denunciato un ragazzo di 25 anni che, pur essendo positivo, è uscito dalla sua abitazione in auto. Le forze dell’ordine lo hanno colto sul fatto.

Coronavirus: positivo sorpreso in auto

A segnalare l’episodio sono stati alcuni vicini di casa che, sapendo che aveva contratto l’infezione e avendolo visto prendere la macchina, si sono allarmati e hanno avvisato le forze dell’ordine. Gli agenti hanno così deciso di controllare di persona andando sotto l’abitazione del giovane, inserito dalle autorità sanitarie nella lista degli infetti.

Una volta giunti sul posto hanno telefonato alla famiglia per chiedere se fossero in casa e accertarsi che il positivo non fosse uscito. Chi ha risposto ha dichiarato che tutti i membri del nucleo, ovvero i genitori e i due figli, si trovavano all’intero del domicilio.

Ma proprio in quel momento la sorte li ha incastrati: mentre gli agenti erano al cellulare, il 25 enne positivo ha fatto ritorno a casa a bordo della sua auto.

I poliziotti hanno così proceduto a fermarlo e identificarlo. Dopo una rapida verifica con la Asl hanno dedotto che il membro della famiglia che mancava all’appello era proprio lui, il positivo al coronavirus. Tutti gli altri famiiari sono invece risultati negativi ai test ma ugualmente stati sottoposti alla quarantena in via precauzionale. Le forze dell’ordine lo hanno denunciato per aver violato le diposizioni dell’autorità.