Fase 2, trasporto pubblico Roma: su bus e metro mascherina obbligatoria

Come ripartono i trasporti di Roma nella fase 2? Su bes e metro diventerà obbligatorio indossare la mascherina, pena una sanzione.

Sono in arrivo nuove regole per la ripresa del trasporto pubblico a Roma e in tutta Italia: con l’avvio della fase 2, infatti, potrebbero essere inseriti nuovi obblighi e divieti. A partire dall’utilizzo della mascherina, un accessorio utile e necessario per evitare la diffusione del contagio da coronavirus. Mentre il governo, quindi, si interroga sul cambiamento dei trasporti dopo il coronavirus in Italia, anche la città di Roma inizia a delineare il nuovo piano.

Roma, come cambia il trasporto pubblico

In un vertice con il prefetto di Roma, la sindaca Virginia Raggi ha delineato il nuovo piano di ripresa del trasporto pubblico. A partire dall’obbligo di indossare la mascherina sui bus e sulla metro, che verrà controllato e sanzionato – ove necessario – dagli agenti della Polizia Locale. Importante sarà anche garantire un buon distanziamento sociale e questo potrebbe portare a definire un numero massimo di persone che potranno accedere a bus e metropolitane.

Su Facebook la sindaca di Roma ha annunciato le novità: “Siamo partiti dal presupposto che il distanziamento sociale sarà necessario, così come l’invito a usare mascherine e guanti, e che dovremo prevedere una riduzione importante del numero di posti a disposizione sui mezzi pubblici per evitare affollamenti”.

Tutto questo, ha aggiunto la prima cittadina, “potrebbe spingere molti di noi a scegliere le automobili per andare al lavoro ma, se non vogliamo ingolfare di macchine la nostra città, dobbiamo lavorare principalmente per ridurre le necessità di spostamento delle persone”.

Infine, Raggi chiarisce che ove possibile si proseguirà il lavoro in smart working.





Via libera alle biciclette

Per disincentivare l’utilizzo della auto private e cercare di ridurre l’afflusso nella Capitale, la sindaca ha annunciato importanti interventi per quanto riguarda le piste ciclabili. “Stiamo realizzando piste ciclabili – ha confermato Raggi -, va privilegiato questo tipo di trasporto”.