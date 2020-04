Bambina di un anno muore per una polmonite ad Agrigento: eseguito il tampone

Una bambina di un anno ha perso al vita a causa di una grave polmonite ad Agrigento: si attende l'esito del tampone.

Era stata ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, ad Agrigento nel pomeriggio di giovedì 23 aprile. Una bambina di un anno era arrivata nella struttura con la febbre ed è morta per una grave polmonite. I medici vogliono mettere in chiaro le possibili cause di morte della piccola. Per questo motivo hanno deciso di effettuare il tampone post mortem.

Agrigento, bambina muore di polmonite

Dieci giorni prima del tragico epilogo, la bambina era stata ricoverata per una precedente polmonite nel reparto di Pediatria del San Giovanni di Dio. La bimba di un anno, però, era stata in seguito dimessa dopo il miglioramento delle sue condizioni. Gli antibiotici che le avevano somministrato i medici sembravano migliorare il suo quadro clinico. Inoltre, anche in quell’occasione era stato fatto il tampone per coronavirus, ma era risultato negativo.

Poco tempo dopo, purtroppo, la bimba figlia di immigrati, sarebbe tornata a stare male e avrebbe presentato febbre molto alta.

I genitori, quindi, hanno deciso di trasportarla di nuovo in ospedale alle ore 15 di giovedì 23 aprile. Poco dopo il nuovo ricovero, però, la piccola è morta a causa della polmonite. Sono in attesa dei test post mortem effettuati sulla piccola per chiarire le cause del decesso. Prima di fare accertamenti medico legali, si attenderà quindi l’esito del secondo tampone. I genitori sono straziati per la perdita della loro bambina.