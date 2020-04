Coronavirus, Pregliasco: “Barba lunga ostacola mascherina e intrappola virus”

Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, avverte: "Attenzione alla barba troppo lunga. Potrebbe ostacolare l'uso della mascherina".

Lavarsi e disinfettare bene le mani, prestare massima attenzione all’igiene personale, mantenere il distanziamento sociale e indossare la mascherina: sono queste le principali raccomandazioni per arginare il rischio di contagio. Per garantire maggior sicurezza, inoltre, è bene tenere pulita la propria casa o l’ambiente di lavoro. Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di Milano, impegnato nella lotta al coronavirus, mette in guardia su altri possibili rischi, in particolare quello della barba lunga.



Coronavirus, i rischi della barba troppo lunga

Nonostante molti uomini preferiscano una barba lunga e ben curata, il virologo Pregliasco ha sottolineato all’Adnkronos l’importanza “di prestare attenzione alla barba: può dar fastidio e ostacolare il corretto uso della mascherina. Inoltre, se non viene coperta, può intrappolare le goccioline “cariche” di virus”. Per diminuire i rischi, ha aggiunto, andrebbe “tagliata oppure coperta, e non va toccata”.

Commentando un recente studio condotto da un team britannico e pubblicato su “Nature Medicine”, Pregliasco ha ribadito l’importanza delle protezioni individuali per tenere lontano il Covid-19.

“Per il grande pubblico il consiglio è semplice: proteggere sempre non solo la bocca, ma anche il naso con la mascherina”, ha commentato. Quindi ha ricordato: “Bisogna evitare di toccarsi viso, naso o bocca con le mani. Infine, occorre curare con particolare attenzione l’igiene delle mani”.





“Tra l’altro bisogna dire che la mascherina, se indossata correttamente, copre sia il naso che la bocca. Ebbene, questo studio ci ricorda di fare attenzione”, ha aggiunto l’esperto.