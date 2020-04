In barba ai divieti, un gruppo di boscaioli ha organizzato un barbecue in montagna a Salerno: tutti i partecipanti sono stati multati.

Una bella idea per ritrovarsi ma in un momento che non lo permette. Nonostante i divieti per il contenimento del coronavirus, infatti, un gruppo di boscaioli ha organizzato un barbecue a Salerno. Invece di tornare a casa dopo il lavoro, questi lavoratori hanno deciso di consumare un pranzo insieme su monte San Giacomo. Se quindi a Pasqua a Palermo sono stati multati per aver preparato una grigliata sui tetti, anche in Campania il gruppo ha preso una multa salata.

Coronavirus, boscaioli organizzano barbecue

I carabinieri hanno dato 5 mila euro di multa ai boscaioli che dopo ore di lavoro hanno organizzato un barbecue in montagna in barba ai divieti anti coronavirus. Si trattava di un gruppo di 12 persone che si era riunito in un piccolo paese di 1500 anime circa. Nonostante avessero scelto un casolare non troppo esposto e avessero con loro griglie e vivande, i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Davide Acquaviva, li hanno beccati.

Mentre pattugliavano la zona hanno notato qualcosa di strano e hanno effettuato un controllo.

Giunti nei pressi del casolare, infatti, i militari dell’Arma si sono accorti del viavai di persone e hanno anche sentito le voci e i rumori di altre persone all’interno del casolare. Avvicinandosi hanno scoperto il pranzo organizzato dai boscaioli. I taglialegna, che erano autorizzati per andare al lavoro, sono stati tutti identificati e multati. Ognuno di loro ha dovuto pagare una sanzione di 433 euro, per un totale di circa 5 mila euro.