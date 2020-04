Il coronavirus sarebbe stato presente in Lombardia già da gennaio: ciò spiegherebbe il proliferare dei positivi dopo il primo caso di Codogno.

Secondo uno studio della Fondazione Bruno Kessler di Trento il coronavirus circolava in Italia già nel mese precedente all’identificazione del primo caso in Lombardia. Stando alle parole del ricercatore Stefano Merler ci sarebbero infatti state introduzioni multiple dell’infezione, il che spiegherebbe come mai al 20 febbraio l’Italia si è ritrovata con centinaia di pazienti positivi che avevano presentato i sintomi già nei giorni precedenti.

Coronavirus in Lombardia a gennaio

Lo stesso Merler ha collaborato allo studio “The early phase of the COVID-19 outbreak in Lombardy, Italy” in cui si evidenziava come già a gennaio ci fossero stati casi nel sud della regione più colpita, poi diventato focolaio dell’epidemia. A Codogno per esempio i primi casi accertati avrebbero sviluppato sintomi verso la fine di gennaio 2o20. Tra il contagio e la comparsa di febbre e tosse possono infatti intercorrere anche due settimane.

Lo studioso ha poi cercato di ipotizzare perché, nonostante in Lombardia l’R0, ovvero il numero di persone che un positivo può infettare, sia pari a 0,4, i tamponi positivi continuino ad essere molti.

La spiegazione potrebbe essere che i test si riferiscono a infezioni anche molto lontane nel tempo. Ha infatti affermato che il tampone risultato positivo in un dato giorno fornisce una foto di ciò che è successo in passato.





L’effettivo calo dei positivi attuali verrebbe dimostrato per esempio dal calo degli accessi in pronto soccorso o dal calo delle terapie intensive. Anche il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Brusaferro ha sostenuto che la situazione epidemiologica sia nettamente migliorata.