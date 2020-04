Coronavirus: reparto dell’ospedale di Codogno torna Covid free

Riconvertito per accogliere pazienti con coronavirus, un reparto di ortopedia dell'ospedale di Codogno è tornato Covid free.

Dopo più di due mesi dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia, un reparto dell’ospedale di Codogno, primo focolaio accertato, è finalmente tornato Covid free. Per accogliere i pazienti infetti era infatti stato convertito ma ora potrà tornare alla sua funzione originaria.

Coronavirus: reparto Covid free a Codogno

Si tratta del reparto di ortopedia che conta una decina di letti, “un passo sostanziale verso la normalità che però è ancora lontana“, ha spiegato il sindaco Francesco Passerini. Non appena nel lodigiano i casi positivi e gli accessi in ospedale avevano iniziato a proliferare, il personale sanitario aveva destinato quei posti ad accogliere gli infetti.

Essendo però radicalmente diminuito il numero dei contagi, giovedì 23 aprile 2020 si è iniziata la riconversione da reparto Covid a reparto Covid free, in modo che gli 82 letti dedicati ai malati positivi diminuiscano a 72.

In questo modo sarà possibile accogliere, al termine della dovuta sanificazione e igienizzazione, i pazienti non più positivi provenienti dalla stessa struttura. Ma anche chi è negativo e viene inviato dal pronto soccorso di Lodi.





Il primo cittadino ha affermato di essere stato in contatto fin dal primo giorno con le autorità sanitarie per capire gli sviluppi medico-sanitari dell’emergenza. Essendo la struttura di Codogno un riferimento nevralgico del territorio con un utenza di circa 90 mila persone, “sappiamo che stanno lavorando per rendere ai cittadini servizi nel modo più sicuro e adeguato possibile“.