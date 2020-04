Coronavirus Roma, una bimba di 11 anni e un ragazzo di 15 in terapia intensiva

All'ospedale di Roma sono ancora ricoverati in terapia intensiva una bambina di 11 anni e un ragazzo di 15: le loro condizioni.

Un ragazzo di 15 anni e una bambina di 11 anni sono ricoverati per coronavirus a Roma, presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Entrambi si trovano in terapia intensiva ma nel bollettino diffuso dall’ospedale pare che siano in miglioramento. La struttura ha precisato infatti che è stata registrata una “riduzione della febbre a seguito di trattamento”. Nel comunicato si legge anche che i loro “parametri vitali sono stabili“.

il nosocomio, infine, ha specificato che sono stati dimessi due pazienti negativizzati, mentre un altro è clinicamente guarito. Nel bollettino finale di giovedì 23 aprile, quindi, erano 17 i pazienti in ospedale, di cui 11 bambini e 6 mamme, ricoverati al centro Covid di Palidoro.

Coronavirus Roma, bambini in terapia intensiva

Sono in condizioni stabili i due bambini ricoverati nella terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: sono positivi al coronavirus.

Hanno 11 anni (la bambina) e 15 anni (il ragazzino). La bimba è stata trasferita in terapia intensiva in via precauzionale per monitorare meglio le sue condizioni, mentre il ragazzo avrebbe presentato gravi difficoltà respiratorie e sarebbe stato intubato. Entrambi avrebbero dei parametri vitali stabili.

“Oggi (giovedì 23 aprile ndr.) registriamo un dato di 80 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,3%. Dobbiamo proseguire e stabilizzare questa discesa. Il tasso di replicazione del virus è a 0.58″. Questo è quanto ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.