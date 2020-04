Un imprenditore vuole sostenere chi ha sconfitto il coronavirus: così agli ex pazienti promette una "vacanza gratis in Calabria e altre 5 regioni".

Difficile prevedere come sarà l’estate 2020. Il settore del turismo, fiore all’occhiello del belpaese, risente dei duri colpi causati dal coronavirus. Nelle spiagge italiane c’è chi si sta ingegnando per disporre lettini e ombrelloni nella maniera migliore, garantendo ai turisti massime condizioni di sicurezza. Tanti italiani, invece, preferiscono cimentarsi in avventurose passeggiate all’aria fresca della montagna. Ma il virus sarà definitivamente debellato per l’estate? I dubbi restano molti. Intanto c’è chi ha voluto sostenere le persone che sono riuscite a sconfiggere il coronavirus: è il caso di un imprenditore che promette una “vacanza gratis in Calabria e altre 5 regioni italiane” per tutti coloro che hanno avuto la meglio sul Covid-19.



Coronavirus, vacanza gratis: l’iniziativa

#Hosconfittoilcovid19 è l’iniziativa di Matteo Cassiano, imprenditore calabrese da tempo impegnato nella promozione territoriale di località italiane.

Dal 1 giugno, qualora non dovessero esserci ulteriori restrizioni volute dal governo, chi ha “sconfitto il virus potrà prenotare le vacanze in Calabria, a Marina di Tortora, Praia a Mare e San Nicola Arcella.

Ma anche in Basilicata a Maratea e in Sardegna a Porto Cervo e Arzachena. In Toscana a Forte dei Marmi. In Lombardia e nel Lazio, a Milano e Roma, per chi punta al turismo culturale”. Così si legge in una nota, la quale precisa che l’iniziativa è indirizzata a chi “è stato sottoposto a terapia intensiva ed è guarito”.





Quest’ultimi potranno “detenere gratuitamente unità immobiliari o case vacanze, pagando solo eventuali costi di sanificazione”, viene precisato. Inoltre, fa sapere l’imprenditore, sono a disposizione alcune unità immobiliari a uso residenziale per il personale sanitario che preferirebbe allontanarsi dalla propria famiglia per questioni di sicurezza.