Il giornalista e conduttore di Fuori dal Coro Mario Giordano ha commentato le dichiarazioni imbarazzanti rilasciate da Vittorio Feltri nell’ultimo appuntamento televisivo, chiedendo scusa e chiarendo la situazione con un post su Twitter.

Mario Giordano: “Non condivido pensiero di Feltri”

Ogni volta che Vittorio Feltri parla, è inevitabile che si scatenino polemiche e tensioni sui social. Ospite (in videocollegamento) al programma di Mario Giordano Fuori dal Coro su Rete4, il direttore di Libero aveva pronunciato la frase infelice “Io credo che i meridionali in molte cose siano inferiori”.

Una battuta infelice che ha scatenato ira e indignazione sul web, mettendo in mezzo anche chi lo ha voluto in studio come Mario Giordano che però su Twitter ha voluto chiarire la sua posizione: “Sarò sempre contento di ospitare Feltri e di lasciarlo libero di dire ciò che crede, ma non condivido il suo pensiero sui meridionali.

È lontano anni luce da ciò che penso”.

Visto che qualcuno me lo chiede ribadisco ciò che avevo già detto in trasmissione (per essere più chiaro): sarò sempre contento di ospitare Feltri e di lasciarlo libero di dire ciò che crede, ma non condivido il suo pensiero sui meridionali. E’ lontano anni luce da ciò che penso — mario giordano (@mariogiordano5) April 22, 2020

“Chiedo scusa ai meridionali”

Su Youtube il giornalista ha poi approfondito l’argomento, chiedendo cusa a tutti e snocciolando al questione per evitare ulteriori fraintendimenti: “Voglio benissimo a tutti i meridionali e sono convinto che anche Vittorio Feltri voglia bene a tutti i meridionali. L’Italia è una sola, non esistono divisioni. Credo che Vittorio Feltri volesse dire altro, mi sono dissociato dalle cose che ha detto. Forse non sono stato abbastanza chiaro e mi dispiace“.

La risposta di Feltri

Il direttore di Libero è tornato sull’argomento sempre sui social, non migliorando la sua posizione: “Mi pare del tutto evidente che il Sud e la sua gente siano economicamente inferiori rispetto al Nord. Chi non lo riconosce è in malafede. L’antropologia non c’entra con il portafogli. Noto ancora una volta che le mie affermazioni vengono strumentalizzate in modo indegno”.

Intanto, al Sud alcune edicole hanno voluto vendicarsi delle parole al veleno espresse da Feltri, semplicemente non vendendo più le copie del suo giornale e dei suoi libri.