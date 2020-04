Decine di antagonisti sono scesi in strada per celebrare il 25 aprile nonostante fosse vietato scontrandosi con gli agenti di Polizia.

Tensione a Milano durante un corteo di antagonisti, ovviamente non autorizzato a causa delle restrizioni anti coronavirus, che il 25 aprile 2020 è scesa in strada per celebrare la liberazione dell’Italia. La Polizia li ha fermati ma il clima si è immediatamente riscaldato e, tra insulti e spintoni, un agente è anche stato portato in ospedale.

Antagonisti in strada il 25 aprile

Avendo visto il gruppo manifestare per le vie della città, precisamente tra via Democrito e via Padova, le forze dell’ordine lo hanno fermato per identificarlo. In un primo momento i cittadini avevano accettato di farsi identificare ma poi sono fuggiti in diverse direzioni. I poliziotti hanno quindi cercato di fermarli ma nel tentativo sono volati spintoni a terra: un uomo ha impattato contro il cofano di una macchina cadendo insieme a due agenti e una ragazza è finita contro una saracinesca.

La questura ha riferito che i manifestanti erano tutti appartenenti ai centri sociali noti alla Digos e alcuni coinvolti in vicende giudiziarie.

Uno di loro era poi stato protagonista anche della protesta fuori dal carcere di San Vittore tenutasi qualche giorno prima. Durante le tensioni un agente ha riportato contusioni che ne hanno reso necessario il trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Non si è trattato dell’unico corteo non autorizzato della giornata. La Polizia ha fermato e identificato altri attivisti in via Ascanio Sforza, in zona Ticinese. Sapendo di questa eventualità, il Comune di Milano aveva aumentato i controlli in città.