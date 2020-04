Coop ritira un lotto di salviette umidificate per neonati poiché pericolose per la pelle dei bambini. Si tratta del prodotto "Crescendo".

Coop ritira un lotto di salviette umidificate per neonati poiché pericolose per la pelle. Si tratta del prodotto con marca “Crescendo“. A darne notizia è il Ministero della Salute con una nota sul proprio portale: “Coop ha richiamato dal mercato due lotti di salviette umidificate Crescendo Baby nelle confezioni da 72 salviette (8001120598516) e 72+72 (80011205985323) perché alcune salviette si sono rivelate all’uso difettose e tali da presentare colorazione e/o odore anomali”. Infatti, le salviette per neonati ritirate da Coop, in alcuni casi, se utilizzate ripetutamente, potrebbero conferire temporanea pigmentazione alla pelle, che comunque regredisce con i lavaggi e col tempo, senza provocare altre reazioni. L’azienda Coop, a tal proposito, invita i consumatori che avessero acquistato il prodotto a non utilizzarlo e restituirlo al punto vendita per il rimborso.

Il ritiro delle salviette arriva in un momento particolarmente delicato; a causa della pandemia da coronavirus, infatti, la vendita di prodotti come disinfettanti, gel e salviette è aumentato a vista d’occhio negli ultimi 40 giorni.

Il prodotto Crescendo è stato ritirato dal mercato. I punti vendita Coop hanno tolto dagli scaffali tutte queste salviette che potevano avere degli effetti particolari sui neonati.





Come spiegato dalla stessa azienda, infatti, un uso eccessivo rischiava di provocare un cambio di colore della pelle che poteva essere rimosso con l’acqua o con il tempo senza nessun altra particolare reazione. Precauzionalmente, però, sono stati ritirati tutti questi prodotti con l’azienda che ha avviato un’indagine per capire i motivi di questo problema.