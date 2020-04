Quali sono gli esperti scientifici ritenuti maggiormente degni di fiducia dagli italiani? Un sondaggio svela i nomi.

In queste settimane difficili l’orecchio di ogni italiano è teso per recepire informazioni sul coronavirus. Uno studio del Monitor Expert Track, condotto da Noto Sondaggi e da My Pr, ha voluto approfondire quali esperti ascoltano maggiormente gli italiani per cercare di soddisfare il loro bisogno di sapere.



Stando al sondaggio, gli esperti ritenuti più affidabili sono: al primo posto Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani di Roma; al secondo Ilaria Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida; al terzo ci sono Giovanni Rezza, epidemiologo dell’Istituto superiore della Sanità e Andrea Crisanti, virologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti.





L’esperto che gode di più fiducia ha ottenuto riscontro positivo da ben il 78% delle persone intervistate. Un solo punto di percentuale in meno per Ilaria Capua; ottengono il 75% dei consensi, invece, Rezza e Crisanti.

Gli esclusi eccellenti dal podio sono Roberto Burioni, virologo dell’Università Vita e Salute dell’Ospedale San Raffaele di Milano (73%) e Luigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa.

Il presidente di My Pr, Giorgio Cattaneo, ha voluto commentare il sondaggio dicendo come, in questo periodo, gli esperti abbiano scalato in modo accelerato un vuoto mediatico, grazie alla loro capacità di informare e comunicare trattando più temi, dalla spiegazione del virus alle proiezioni dell’andamento epidemiologico. E conclude: “gli esperti hanno un ruolo complesso che prevede solidità reputazionale sul fronte della competenza scientifica e capacità di ingaggio mediatico”.