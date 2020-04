La Lombardia ha reso noti i dati relativi ai casi di coronavirus verificatisi sul territorio regionale sabato 25 aprile 2020.

Per la prima volta senza un intervento degli amministratori locali, Regione Lombardia ha divulgato il bilancio dei contagi da coronavirus registratisi nella giornata di sabato 25 aprile 2020. Rispetto al giorno precedente si sono verificati 713 casi positivi, 163 decessi e 790 guarigioni/dimissioni.

Coronavirus in Lombardia: bilancio del 25 aprile

Con queste cifre il numero delle persone diagnosticate positive dall’inizio dell’epidemia è salito a 71.968, quello delle vittime a 13.269 e quello dei dimessi/guariti a 46.172. Di questi 20.912 hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale mentre per i restanti, essendo asintomatici o con sintomi lievi, è stato sufficiente la misura dell’isolamento domiciliare.

Quanto invece agli attualmente infetti, 8.489 sono ricoverati mentre 724 si trovano intubati nei reparti di terapia intensiva.

Cifre, queste ultime, che continuano ad essere in diminuzione permettendo così agli ospedali di avere una minor pressione. Soltanto una ventina di giorni prima infatti i posti in terapia intensiva occupati erano circa 1.400, numero che aveva reso necessario la costruzione, tra gli altri, dell’ospedale in Fiera a Milano.

Quanto al dato territoriale, la provincia più colpita rimane quella di Milano che conta 17.909 casi positivi (+219), Brescia che ne ha 12.540 (+65) e Bergamo 11.407 (+45). Qui i numeri relativi alle altre province in ordine alfabetico e con tra parentesi l’incremento giornaliero: