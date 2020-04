Coronavirus Lombardia: quando riaprono i mercati comunali?

La Lombardia si prepara per la fase 2 di convivenza con il coronavirus: quando riaprono i mercati comunali?

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, e il governatore della Lombardia hanno già presentato alla Regione il nuovo piano di organizzazione della vita cittadina in vista dell’inizio della fase 2. Anche Milano, infatti, riapre dal 4 maggio, con un piano che si divide in diversi capitoli e riguarda sia il capitolo lavoro, sia gli spostamenti. Ampio spazio è dedicato anche ai bambini e ai ragazzi, mentre si guarda alla riorganizzazione dei trasporti pubblici per garantire la sicurezza. Al tempo stesso, però, occorre definire anche la ripresa di altri settori: ad esempio, in Lombardia quando riaprono i mercati comunali?

Lombardia, quando riaprono i mercati comunali?

Attilio Fontana, il governatore della Lombardia ha delineato la data in cui anche i mercati comunali potranno riaprire. Con la sua ordinanza, il presidente ha disposto un piano di apertura che prende il via, in fase sperimentale, dal 29 aprile al 3 maggio 2020.

Viene delegata la competenza alle amministrazioni comunali per la riapertura dei mercati scoperti sul proprio territorio limitandosi però a quelli che vendono prodotti alimentari. Il criterio per la riapertura prevede il soddisfacimento di una serie di accortezze.

Le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste a livello regionale riguardano:

definizione della capienza massima delle persone presenti all’interno dell’area;

delle persone presenti all’interno dell’area; assicurare la presenza di personale addetto per fornire assistenza e vigilare sul rispetto delle misure igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza tra le persone;

per fornire assistenza e igienico-sanitarie e della distanza di sicurezza tra le persone; limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita , con presenza di segnaletica sia all’interno che all’esterno dell’area;

dell’area di mercato in modo che vi sia un , con presenza di segnaletica sia all’interno che all’esterno dell’area; accesso all’area di mercato consentito a un solo componente per nucleo familiare , fatta eccezione per i minori di 14 anni, disabili o anziani;

all’area di mercato , fatta eccezione per i minori di 14 anni, disabili o anziani; rilevazione della temperatura corporea dei clienti e degli operatori commerciali prima del loro accesso nell’area, con inibizione dell’accesso per coloro che presentano una temperatura uguale o superiore a 37,5° C;

dei clienti e degli operatori commerciali prima del loro accesso nell’area, con inibizione dell’accesso per coloro che presentano una temperatura uguale o superiore a 37,5° C; obbligo per gli operatori commerciali e anche per i clienti di utilizzare guanti e mascherina;

per gli operatori commerciali e anche per i clienti distribuzione ai clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per le mani prima di accedere all’area.





Rimane salva la possibilità per le amministrazioni comunali di prevedere misure di sicurezza o igiene aggiuntive a quelle delineate dalla Regione.