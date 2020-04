Violano la quarantena per fare sesso in auto: amanti multati

Coronavirus, sesso in auto nonostante i divieti per la quarantena: due amanti sono stati beccati dalla polizia locale e multati.

Violano la quarantena da coronavirus per fare sesso in auto, ma i due amanti vengono beccati e multati dalla polizia locale. Succede a Perugia, dove la coppia è stata ‘beccata’ nel corso dei controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle misure da lockdown. I due sono stati sorpresi in atteggiamenti inequivocabili nel corso di uno dei primi weekend di attuazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I vigili urbani si trovavano nella zona di Colle della Trinità, a Perugia, e qui si sono avvicinati a una macchina in sosta.

Sesso in auto durante la quarantena

Come riportano le cronache locali, visibilmente impacciati, alla vista dei due agenti, gli amanti si sono sistemati in fretta e hanno fornito i documenti. Alla guida dell’auto un quarantenne residente a Perugia, la cui vettura risultava intestata.

Un colpo di fortuna per l’uomo considerato che, qualora fosse stato diversamente, la multa sarebbe giunta alla ignara moglie. Per la coppia di amanti, inevitabilmente, è scattata la multa. Una vicenda simile – costata ben 800 euro di multa – è capitata in Sicilia lo scorso inizio aprile con una coppia fermata dalla polizia locale mentre era intenta a consumare un rapporto amoroso nella propria autovettura.





Per quanto concerne i controlli da coronavirus in Umbria si registrano 76 contravvenzioni elevate dalla polizia locale dal 15 marzo al 23 aprile per il mancato rispetto delle restrizioni previste per l’emergenza Covid. 2100 le autocertificazioni raccolte e sottoposte a verifica, in media 1 su 28 risulta non conforme. La media nazionale, invece, è di 1 su 30.