Ecco quanto dichiarato sull'emergenza coronavirus dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, nel corso di una diretta Facebook

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha espresso nel corso di una diretta Facebook la volontà di fare chiarezza sul numero di vittime di quest’anno e di raffrontarlo con quelle dello scorso anno.



Le dichiarazioni del sindaco Brugnaro

In seguito all’emergenza coronavirus il governo ha dovuto adottare una serie di misure restrittive volte a contrastare la diffusione del virus. La maggior parte delle attività lavorative sono momentaneamente sospese e si resta in attesa dell’avvio della fase 2. Ad esprimere il proprio parere sull’attuale situazione, legata all’emergenza sanitaria in corso, è stato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che a tal proposito ha dichiarato: “Questa cosa sta assumendo un aspetto kafkiano, lo dico fuori dai denti. Ho cercato di resistere ma sono stanco di tutta questa roba qua.

Aprite tutto, aprite scuole, asili, fatelo con tutta la prudenza del caso. Si fa a turno, si tolgono i ‘picchi’, si fanno tutte le attività regolari e legittime dal punto di vista sanitario, ma fate tornare le persone“.

Per poi aggiungere: “Adesso c’è gente che prega di aprire e intanto muore di fame. Conteremo quanti morti ci sono stati quest’anno e l’anno scorso. Magari è un bluff. Io sono stanco e qualcosa non torna sul numero dei morti. La malattia è stata contenuta? Bene, adesso bisogna ripartire. Invece di parlare dei morti, cominciamo a parlare dei vivi”.





Ma non solo, il sindaco ha anche voluto esprimere il proprio parere sui provvedimenti annunciati dal Governo: “Dopo se la prendono tutti col sindaco, ma a chiacchiere il Governo non lo batte nessuno, il parlamento credo abbia fatto un voto in due mesi.

Possiamo ottenere quella leale collaborazione precisata nella Costituzione? Neanche una mascherina ci hanno dato. Abbiamo dovuto comprarle noi in Cina”.