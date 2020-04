Fase 2: sarà possibile fare cene tra amici e parenti?

Nella fase 2 dell'emergenza coronavirus si dovrebbero poter fare cene tra amici, a patto che siano svolte tra pochi intimi e senza ammucchiate.

Mentre il governo continua a confrontarsi sulle nuove regole da adottare nella fase 2 dell’emergenza coronavirus, sembrerebbe che una di esse preveda che si potrà di nuovo tornare a fare le cene fra pochi amici e parenti come prima del lockdown.

Fase 2: le cene tra amici

Naturalmente non saranno ancora autorizzate cene o feste affollate che potrebbero trasformarsi in occasioni di contagio. Ma per lo meno si dovrebbe poter andare a trovare i propri cari anche senza motivi di urgenza. Restano ancora da stabilire le modalità che verranno rese note dal Premier Conte nei giorni imminenti alla scadenza del decreto attualmente in vigore e con scadenza il 3 maggio 2020.

Le cene con pochi intimi saranno comunque concesse soltanto nelle proprie case e sempre limitate a pochissime persone. In tutti gli altri luoghi sia all’aperto che al chiuso bisognerà sempre rispettare le norme del distanziamento sociale e mantenere almeno un metro di sicurezza dagli altri.

Si continuerà ad usare le mascherine e sarà vietato fare grandi feste.

L’unica concessione in più rispetto ad ora riguarda la possibilità di uscire anche senza comprovati motivi per andare a trovare un parente o fare una passeggiata. I ristoranti e i bar rimarranno con il beneficio del dubbio chiusi e si cercherà di privilegiare il cibo da asporto. Per il resto rimarrà la linea del rigore e della prudenza fin qui adottata per evitare che un allentamento troppo forte delle misure anti contagio porti ad una seconda ondata.