Costruiscono una casa abusiva a Napoli durante la quarantena da coronavirus. L'immobile è stato realizzato in pieno centro.

Costruiscono una casa abusiva durante la quarantena, in pieno centro a Napoli. Nel corso di sopralluoghi dediti al controllo del territorio, agenti della Polizia Municipale del reparto Tutela Edilizia e Tutela Ambientale hanno individuato un manufatto completamente abusivo in Salita Ventaglieri nella municipalità Avvocata-Montecalvario, in pieno centro a Napoli. Come riportano le cronache locali, gli agenti hanno denunciato e deferito all’A.G. i responsabili per invasione di terreni pubblici al fine di trarne profitto. L’immobile, abusivo, impegnava una superficie di 60 mq.

Al momento risultano realizzate le pareti perimetrali alte 3 mt., edificate in blocchi di lapil-cemento intervallati da travi in ferro sorrette da cordolo in calcestruzzo. Gli agenti hanno sottoposto a sequestro con apposizione di sigilli, il manufatto in muratura, in fase di costruzione, edificato su un suolo di proprietà comunale.

Sono in corso ulteriori accertamenti. Nonostante la quarantena e il lockdown da coronavirus, dunque, non si riesce a contrastare un fenomeno come l'abusivismo.





Lo scorso febbraio, in merito al fenomeno dell’abusivismo edilizio a Napoli, nella zona dell’ercolano è stata sequestrata un’area di 1200 mq. Nel corso di attività di controllo in collaborazione con il personale dell’Ufficio Tecnico comunale, gli agenti agli ordini del Comandante Francesco Zenti hanno individuato in via Benedetto Cozzolino un’area agricola trasformata in area commerciale senza alcun tipo di autorizzazione. Un terreno di circa 400 mq era stato adibito ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, mentre oltre 800 mq di terra erano stati adibiti a parcheggio.