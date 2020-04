Coronavirus a Palermo, una bimba di 5 mesi è risultata positiva al covid-19 ma solo al terzo tampone. Adesso è ricoverata al Di Cristina.

Coronavirus a Palermo, una bambina di soli 5 mesi è risultata positiva al Covid-19 e adesso si trova ricoverata. La particolarità della storia, oltre alla tenerissima età della paziente, è legata agli esiti del tampone: la positività, infatti, è arrivata solo al terzo test effettuato dopo che i primi due avevano dato esito negativo. La bimba di 5 mesi, positiva al coronavirus, si trova adesso ricoverata all’ospedale dei Bambini Di Cristina a Palermo: i primi due erano risultati negativi. La piccola è in buone condizioni, ma adesso anche il padre della piccola, i medici e gli infermieri dovranno essere sottoposti a tampone.

Coronavirus, a Palermo positiva bimba 5 mesi

La paziente – come ricostruito dalla struttura sanitaria siciliana – era già stata ricoverata il 13 aprile. In quella stessa giornata è stato eseguito il primo tampone che, però, aveva escluso la possibilità di un contagio.

Quindi il trasferimento in un altro reparto. Anche il secondo tampone è risultato negativo, così come per la madre che era stata a stretto contatto con la figlia. Dopo 10 giorni di ricovero è stato eseguito un terzo tampone che è risultato positivo ma, fortunatamente, con una bassa carica virale (ovvero è stata riscontrata come ‘asintomatica’).





Si tratta della quinta piccola paziente contagiata da Coronavirus a Palermo e presa in cura dal presidio ospedaliero di via dei Benedettini. Inoltre, a causa di questa positività della bimba di 5 mesi è stata urgentemente disposta la sanificazione di tre reparti: Pronto soccorso, Pediatria e Radiologia.