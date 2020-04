Dalle Marche arriva il costume trikini, da indossare in spiaggia durante l'estate sotto il segno del Coronavirus.

Nell’attesa di capire se e come sarà possibile andare al mare durante il Coronavirus, arriva il costume trikini per tamponare la situazione. Sembra che la stagione estiva 2020 vedrà in spiaggia donne e uomini con indosso la mascherina, per questo motivo una donna romana ha lanciato un progetto alquanto singolare.

Arriva il costume trikini per l’estate

Tiziana Scaramuzzo, 45 anni, risiede a Falconara Marittima in provincia di Ancona. Mentre i negozi sono chiusi a causa dell’emergenza sanitaria, si è ingegnata per capire quale soluzione offrire ai futuri bagnanti. Da questo pensiero nasce il trikini, costume composto da due pezzi più una mascherina, tutto en pendant con le fantasie del tessuto e a prova di tuffo in mare.

“Non pensavo potesse avere tutta questa risonanza e invece ha colpito. L’idea è venuta davvero per gioco”, racconta Tiziana.

L’artigiana possiede infatti un negozio dove produce costumi con le sue stesse mani, Elexia Beachwear, che ora potrebbe diventare l’emblema della svolta nella moda mare 2020.

Coronavirus: non solo costumi da bagno

“Ho fatto due prototipi, avevo già i costumi da bagno e ho abbinato loro la mascherina dello stesso colore e della stessa stampa”, spiega, “Poi ho pubblicato le foto sulla mia pagina Facebook e su quella Instagram”. Le immagini hanno iniziato a fare il giro fra gli utenti e a Tiziana sono arrivate le prime richieste: da allora ha riconvertito la produzione realizzando anche solo mascherine munite di tasca, ordinabili tramite telefono o sui social network.

Si tratta comunque di mascherine chirugiche, quindi in tessuto e lavabili ma non a prova di Coronavirus.

“Non sono certificate come quelle per i medici, ma possono contenere la mascherina chirurgica perché hanno una taschina“, spiega l’artigiana.