Un velivolo si è schiantato in un'area remota del Nevada negli Usa: morti pilota e passeggeri nell'incidente aereo.

Incidente aereo negli Usa: tre persone sono rimaste ucciso nello schianto. La tragedia è avvenuta in una zona remota nel nord-est dello Stato del Nevada, nella contea di Elko. A schiantarsi un piccolo velivolo. Stando alle prime informazioni, poiché le persone coinvolte sono ancora in via di identificazione, le tre vittime erano residenti in Arizona: per loro non c’è stato niente da fare.





Usa, incidente aereo: le vittime

A parlare ai media locali è stato il vicecoroner Nick Czegledi. Il medico legale ha affermato che le vittime sarebbero un uomo, una donna ed un ragazzo di circa dieci anni le cui identità non sono state ancora rilasciate ma che proverrebbero da una città dell’Arizona. Nel dettaglio l’area dov’è avvenuto l’incidente è Goshute Valley, una zona remota a circa 20 miglia a ovest tra Nevada e Utah.

Il relitto individuato

L’Air Force ha notificato che poteva essere avvenuto un incidente aereo negli Usa all’Ufficio dello sceriffo della contea di Elko.

Le autorità hanno così individuato il relitto dell’aereo precipitato nei pressi del punto ricavato dalle coordinate fornite dall’Air Force.

Ipotesi problemi tecnici

Con ogni probabilità il velivolo che si è schiantato stava cercando di atterrare. Non è chiaro se l’aereo avesse avuto problemi tecnici o meno, ma secondo il coroner Nick Czegledi si sarebbe schiantato con forza sul muso. L’impatto non ha lasciato scampo ai passeggeri ed al pilota. La Federal Aviation Administration è al lavoro per stabilire le esatte cause dell’incidente.