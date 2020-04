A Ercolano è stato ritrovato senza vita Ciro Ciardi, il barman scomparso il 23 aprile.

Tragedia ad Ercolano, dove purtroppo è stato ritrovato senza vita il cadavere di Ciro Ciardi, il barman 36enne scomparso il 23 aprile. L’uomo è stato ritrovato in un campo di Villa Fiorita, dopo due giorni di ricerche.

Per il momento le cause del decesso portano solo al suicidio: l’uomo infatti soffriva di problemi psichici e a causa della crisi economica innescata dalla situazione coronavirus, aveva da poco perso il lavoro come barman, spingendolo così all’insano gesto.





Presenti sul luogo del ritrovamento oltre agli uomini dell’Arma, anche gli agenti della polizia municipale e la sua famiglia.

Ciro il 23 aprile era uscito di casa per la consueta passeggiata con il cane, senza destare sospetti, ma dopo ore di assenza i famigliari hanno avvertito le forze dell’Ordine della sua scomparsa.

I parenti hanno subito fornito un identikit preciso del 36enne al momento della sua scomparsa: giubotto blu, pantaloni verdi, scarpe nere e zaino. L’appello dei parenti ha fatto il giro del web, tanto che gli utenti e i parenti erano convinti che la situazione si potesse risolvere entro qualche ora, ma purtroppo il 25 aprile è arrivata la tragica notizia del suo ritrovamento senza vita.