Prezzi calmierati per le mascherine: l’annuncio di Conte

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato l'imposizione di prezzi calmierati sulle mascherine protettive dal Coronavirus.

Durante la conferenza di stampa del 26 aprile, durante la quale Giuseppe Conte ha illustrato le misure che entreranno in vigore dal 4 maggio e che riguardano la cosiddetta “Fase 2”, il Premier ha anche annunciato che le mascherine per proteggere noi stessi e gli altri dal contagio da Coronavirus avranno prezzi calmierati su imposizione del Governo.

Non si sa ancora quale sarà il prezzo massimo consentito delle mascherine, ma il Premier Conte ha confermato di aver dato mandato al Commissario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, di prevedere uno prezzi massimo per i fondamentali dispositivi di sicurezza personale.

La necessità di imporre un prezzo massimo per le mascherine deriva dall’obbligo di indossarle in luoghi pubblici e affollati, come sui mezzi pubblici, e dai prezzi che queste hanno raggiunto negli ultimi mesi di emergenza Coronavirus.