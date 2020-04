Una terribile tragedia stronca una famiglia di Adro, nel bresciano. Un ragazzo è morto davanti ai suoi cari, all'improvviso.

Mentre la Lombardia combatte il Coronavirus, nel paese di Adro è morto un giovane ragazzo. Michael Gerbino aveva solo 17 anni quando ha purtroppo perso la vita, in modo veramente tragico, di fronte ai suoi famigliari. In provincia di Brescia, città dove i morti per la pandemia continuano a salire spaventosamente, si aggiunge un’altra tragedia.





Morto ragazzo davanti ai suoi cari

Nella tarda mattinata del 25 aprile 2020, Michael si trovava in casa quando si è improvvisamente sentito male. Poco prima di pranzo, davanti ai genitori e al fratellino, il giovane è crollato colto da quello che sembrerebbe un infarto. Lui, che avrebbe compiuto 18 anni fra un mese, non ha potuto nemmeno lottare per la sua vita.

A nulla sono serviti i soccorsi sul posto, chiamati immediatamente dalla famiglia, che sono giunti in elicottero dall’ospedale di Bergamo.

Nonostante i numerosi tentativi di rianimare il ragazzo, purtroppo non c’è stato più nulla da fare se non dichiararne il decesso.

Adro si stringe alla famiglia

In poche ore tutta Adro è venuta a conoscenza della triste e terribile notizia della morte di Michael Gerbino. Frequentava il quarto anno dell’Istituto Alberghiero Serafino Riva di Sarnico, che gli ha dedicato un elogio funebre sul suo sito web ufficiale. La scuola per esprimere lutto, il giorno successivo alla morte del giovane, ha sospeso le lezioni di didattica online e insegnanti, compagni di classe e amministrazione comunale hanno indetto un incontro nella mattinata per ricordarlo.

In un post pubblicato su Facebook dal Comune di Adro, il sindaco Paolo Rosa ha scritto: “È un periodo davvero buio per il nostro Paese, oltre ad essere stati colpiti duramente da questa epidemia, oggi la nostra comunità piange la prematura scomparsa di un ragazzo di 17 anni.

Esprimo le mie personali condoglianze e quelle del paese intero alla famiglia”. Sotto all’intervento, si leggono centinaia di messaggi che esprimono vicinanza e cordoglio per la famiglia del giovane Michael, sconvolta dal terribile accaduto.