La Campania si sta preparando ai probabili rientri dal nord dopo il 4 maggio 2020: bisognerà avvisare l'Asl e stare in quarantena.

In vista delle nuove disposizioni che entreranno n vigore dal 4 maggio 2020, Regione Campania si sta già attrezzando per stilare un protocollo che regoli i rientri dal nord. Questi saranno possibili ma con l’obbligo di avvisare la Asl territorialmente competente e stare in quarantena per due settimane una volta arrivati.

Campania si prepara ai rientri dal nord

Il nuovo decreto annunciato nella serata di domenica 26 aprile dal Premier Conte prevede infatti la possibilità di tornare nella propria residenza o domicilio anche se collocata fuori regione. Disposizione su cui l’amministrazione campana attende comunque indicazioni più precise dal punto di vista operativo da parte del governo.

La Campania sta quindi pensando ad un protocollo che in primis eviti di mettere a rischio prima di tutto i propri familiari e amici. Diversi studenti e lavoratori attualmente residenti in regioni settentrionali molto colpite e impiegati in comparti ancora fermi potrebbero infatti fare rientro nel proprio territorio d’origine rischiando di rimettere in circolo la catena del contagio.

Vincenzo De Luca avrebbe quindi in mente che prima di partire i cittadini vengano sottoposti a controlli per verificare se abbiano i sintomi tipici dell’infezione.

Una volta giunti sul suolo campano dovranno poi segnalare il proprio arrivo alle autorità sanitarie e rimanere in isolamento domiciliare per le successive due settimane. Essendo infatti i contagi regionali in netto calo, se il 4 maggio dovesse esserci un azzeramento sarebbe un motivo in più per tenere sotto controllo i rientri da altre regioni.