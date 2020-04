Coronavirus, i contagiati in Italia potrebbero essere 100 volte tanti

Nessuno conosce i dati reali e i numeri dei veri contagiati in Italia: secondo alcuni potrebbero essere anche 100 volte tanti.

Sul coronavirus sappiamo ancora troppo poco: commettere un passo falso ad oggi è semplice. Infatti, mentre ci si avvia verso la fase 2 occorre tenere presente che il distanziamento sociale e le mascherine non saranno sufficienti per contenere i contagi. Come ha rivelato Massimo Galli, una nuova chiusura sarebbe un disastro, ma al contempo il lockdown prolungato potrebbe avere effetti dannosi a livello economico e sociale. Anche i numeri reali sui contagiati in Italia non sono ancora chiari: alcuni pensano che possano essere 100 volte tanti.

Coronavirus, i contagiati in Italia

Andrea Crisanti ha chiarito: “Tutti quelli che si affannano e spingono per riaprire non si rendono conto delle conseguenze a lungo termine. I rischi esistono perché c’è ancora tantissima trasmissione: tremila casi al giorno sono ancora molti, mica pochi”. I bollettini quotidiani diffusi dalla Protezione Civile non mostrano che una parte dei contagiati in Italia, ma non tengono conto di focolai familiari.

Alla peggio – secondo le previsioni di Ilaria Capua – i contagiati potrebbero essere 100 volte tanti.

Quello che invece ci deve rincuorare è che il numero di decessi potrebbe essere 2 o 3 volte il numero di morti ufficiali, ma non 20, 30, o 100 volte, come avviene nel caso dei contagiati non diagnosticati. Se vogliamo quindi conoscere l’andamento dell’epidemia, analizzare i decessi potrebbe rivelarsi più efficace rispetto a guardare ai contagi. Negli ultimi giorni, la riduzione, lenta e graduale, dei morti, ci fa ben sperare.





Infine, guardando ancora ai contagi, l’Italia è ai primissimi posti fra i paesi occidentali per gravità e precocità dell’epidemia. Inoltre, il nostro è anche il primo fra i Paesi in cui la discesa dopo il picco del contagio è più lenta.