Coronavirus, gli esperti avvertono: “Tornerà a far male a ottobre”

Il coronavirus tornerà a ottobre: lo ha ripetuto più volte il governatore del Veneto, ma ora anche i virologi ne sono convinti.

Il consulente del ministro della salute, Walter Ricciardi ha avvertito che il coronavirus tornerà in ottobre, ormai è quasi certo. Lo aveva ribadito molte volte anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, ma adesso anche alcuni virologi ne sono convinti. “Fino a quando non avremo il vaccino ci saranno nuove ondate o tanti piccoli focolai epidemici che andranno contenuti – ha detto Ricciardi -. Quello autunnale e invernale, come nel caso dell’influenza, è il periodo in cui la combinazione di eventi climatici, comportamentali, immunologici fa sì che il virus possa riemergere“.

Coronavirus, tornerà a ottobre?

I virologi e gli esperti del comitato scientifico sono ormai quasi certi che il coronavirus tornerà in autunno, verso settembre o ottobre. Così come le influenze stagionali, infatti, anche il Covid-19 con i cambiamenti climatici potrebbe ricomparire.

Per questo motivo, secondo Ricciardi, è bene procedere con le riaperture.

“Rischiamo continue reintroduzioni – è il monito lanciato invece da Giovanni Rezza, presidente dell’Istituto Superiore della Sanità – perché persisterà nella popolazione e dobbiamo essere attenti a intercettare eventuali focolai. Forse d’estate si trasmetterà di meno – ha anche aggiunto -, ma in autunno ci sarà il rischio che riparta“.





Infine, anche Roberto Burioni ha detto che “con l’allentamento delle misure di contenimento potrebbe esserci una ripresa del contagio, ma noi dobbiamo prendere le precauzioni perché non avvenga”. Il noto virologo marchigiano ritiene che “la chiave sarà identificare subito i contagi e i contatti delle persone contagiate”.