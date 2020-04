Fase 2, Nello Musumeci - governatore della Sicilia -, non vuole rischiare di gettare al vento quanto di buono fatto finora. Le sue proposte.

Fase 2, come sarà in Sicilia? Nello Musumeci, governatore della regione della Trinacria, afferma che è giusto riaprire ma con prudenza: “Io sono contrario alla mobilità extra-regionale, dal nord era arrivata la proposta dell’ apertura verso altre regioni, ma c’ è stato un no di De Luca e mio. Noi siamo riusciti a ridurre la diffusione del virus perché abbiamo ridotto del 94% la mobilità ordinaria in Sicilia – ricorda Musumeci – Io ho detto al Governo che la mascherina dovrà essere obbligatoria non solo sugli autobus o nei negozi, ma anche per strada o al parco“.”A Conte – aggiunge Musumeci – ho detto che vogliamo il ‘modello ponte Morandi’. Abbiamo bisogno di spendere risorse pubbliche, aprire velocemente i cantieri. Con le procedure vigenti possiamo scordarcelo, perché impongono attese estenuanti, incompatibili con la gravità del momento: bisogna snellire le procedure. Il presidente si è riservato di decidere”.

Fase 2 Sicilia: il piano di Musumeci

Quali sono le proposte di Nello Musumeci in merito alla Fase 2 da affrontare in Sicilia? Anzitutto, come riporta il Giornale di Sicilia, sul fronte della ripresa economica, il presidente della Regione ha chiesto soprattutto di inserire nel prossimo decreto la possibilità di derogare alle norme sugli appalti – il cosiddetto modello Genova – consentendo lo sblocco delle grandi opere e l’avvio di nuovi cantieri; ma anche che vengano varate a Roma misure che semplifichino le procedure per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese fornitrici.





Sul fronte sanitario, invece, Musumeci ha chiesto di inserire l’obbligo di utilizzare le mascherine anche dopo il 4 maggio quando si è all’esterno da casa e di poter disporre dell’esercito per controllare che non vi siano assembramenti.

Una richiesta confermata anche dallo stesso Conte con il DPCM firmato nella serata di domenica 26 aprile.