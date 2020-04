Mancano solo 44 metri alla realizzazione dell'ossature del nuovo Ponte di Genova: il viadotto potrebbe riaprire a luglio.

Già da domani, 28 aprile, potrebbe essere pronta l’ossatura del nuovo ponte di Genova, nella stessa valle e sullo stesso torrente diventati terreno della tragedia del viadotto Morandi, crollato il 14 agosto 2018 causando la morte di ben 43 persone. Da poche ore sono iniziate le manovre di sollevamento dell’ultimo pezzo di impalcato che andrà a riempire gli ultimi 44 metri mancanti alla realizzazione del nuovo ponte.

L’opera, disegnata dall’architetto Renzo Piano, salvo imprevisti, potrebbe presto entrare in funzione. Una volta terminata l’ossatura, o impalcato, questa dovrà essere centrata e impiantata definitivamente, dotata di asfalto e illuminazione stradale.

Ponte di Genova, pochi metri alla realizzazione

Stando a quanto sostenuto dall’ingegnere Roberto Carpaneto, amministratore delegato di Rina Consulting, “entro la seconda metà di luglio” il nuovo ponte di Genova potrebbe essere inaugurato. Il cantiere non si è fermato neanche nei giorni più neri dell’emergenza coronavirus, se non per poche ore dopo che uno dei 250 operai era risultato positivo al Covid-19. “Con il virus abbiamo convissuto”, ha dichiarato il sindaco-commissario Marco Bucci.





“Io non faccio previsioni ma pianificazione dei tempi. Dopo la salita di questo impalcato, avremo solo operazioni in quota e se tutto andrà bene dopo dieci giorni di collaudo, entro la seconda metà di luglio dovremmo farcela”. Si lavora anche per capire che nome dare al nuovo viadotto, per il quale il Comune di Genova ha indetto un concorso di idee. Le proposte vanno dal musicista Nicolò Paganini, a Fabrizio De Andrè, allo stesso Renzo Piano.