Giovane mamma muore a 25 anni: i suoi organi salvano 6 persone

Una giovane mamma di Somma Vesuviana è morta a 25 anni: i suoi organi, però, hanno ridato vita a sei persone. La storia della piccola Anna.

Una giovane mamma, Anna Domenico, di Somma Vesuviana, è morta a soli 25 anni. La giovane è stata uccisa da un’emorragia cerebrale, lasciando il marito e due bimbi piccoli. Ma i suoi organi hanno salvato sei persone. È la storia di Anna, giovane mamma appena 25enne di Somma Vesuviana, deceduta all’Ospedale del Mare di Napoli dove si trovava da alcuni giorni dopo essere stata colta dal malore. Il suo cuore ha smesso di battere, ed i familiari hanno subito deciso per la donazione così come proprio la povera Anna avrebbe voluto.

Somma Vesuviana, muore giovane mamma

Come riportano le cronache locali, una volta conclusa l’ultima operazione che però è risultata vana per salvare la vita ad Anna, si è proceduto con il trapianto d’organi. Due di questi sono stati destinati a ospedali napoletani mentre gli altri sono stati prelevati dalle equipe di medici arrivati da Roma, Bologna, Verona e Palermo.

Il dramma a Somma Vesuviana si sente però fortissimo per la famiglia e per i tanti amici della ragazza e del marito: sono centinaia i messaggi sui social in cui si vede Anna con i suoi piccoli mentre fa le cose da giovane mamma. La 25enne si era sentita male il 18 aprile, quando aveva iniziato ad accusare forti dolori addominali e mal di testa. Subito portata in ospedale, è stata trasferita immediatamente nel reparto rianimazione, dove ha lottato fino alla sera del 24 aprile, quando purtroppo ha smesso di vivere.





Intanto, la donazione degli organi ha consentito di ridare la vita a sei persone. Si tratta di: “Un gesto nobile compiuto da chi ha vissuto una tragedia, ha dato nuove speranze a tante famiglie”, ha commentato Ciro Verdoliva, manager dell’Asl Napoli 1 dopo la notizia dell’espianto multiorgano.