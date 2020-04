Nastro e picchetto potrebbero essere la soluzione per garantire il distanziamento sociale in spiaggia: l'idea arriva dalla Sardegna.

Un ingegnere sardo, Gianluca Langiu, ha messo a punto una nuova modalità per garantire che in spiaggia ci sia il distanziamento sociale anti contagio da coronavirus: si tratta della separazione degli ombrelloni mediante nastro e picchetto che, rispetto all’iniziale proposta del plexiglass, permetterebbe una maggior vivibilità.

In spiaggia con nastro e picchetto

Il progetto, realizzato nel suo studio, porta il nome di “Safe Beach Space” e consta di un kit da portare in spiaggia insieme all’ombrellone per delimitare lo spazio tra i presenti. Le soluzioni studiate da Gianluca, in collaborazione con Salvatore Piredda e con Fab Lab Olbia, sono due, una a forma di ottagono e una di rettangolo.

La prima è per la spiaggia libera e saranno i bagnanti stessi a portarla. “Si installa in meno di un minuto ed è più leggero di un telo da mare“, hanno spiegato.

Si tratta di uno strumento temporaneo che i cittadini smonteranno e porteranno a casa arrotolato nella sua retina. La seconda invece si presta meglio agli stabilimenti balneari e sarebbe quindi fissa.

Entrambi i modelli hanno trovato l’approvazione di diversi albergatori e titolari di concessioni demaniali. L’unica cosa che resta da fare è dunque rendere concreta l’idea e realizzare le strutture che, come anticipate dai creatori, avranno prezzi sostenibili non superiori ai venti euro. Per questo cercano partner o investitori per produrle e commerciarle. Anche perché potrebbero essere utilizzate persino nei parchi o nelle aree verdi per rispettare il distanziamento sociale.