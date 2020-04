17enne di Brescia muore davanti agli occhi della famiglia per un malore improvviso. Per lui nessun funerale, a causa dei divieti imposti da Covid-19.

Il 17enne stava pranzando con la sua famiglia, quando ha avuto un malore improvviso. I genitori hanno chiamato i soccorsi, che però sono stati inutili. Succede ad Andro, in provincia di Brescia.

17enne muore a Brescia per malore improvviso

Michael Gerbino aveva 17 anni e viveva ad Andro, provincia di Brescia, con i suoi genitori e il fratellino più piccolo. Stava pranzando con la sua famiglia, quando ha avuto un malore improvviso. I genitori hanno subito chiamato i soccorsi, che sono arrivati con l’elicottero dall’ospedale di Bergamo. Ma gli operatori sanitari intervenuti non hanno potuto fare niente. Michael Gerbino avrebbe compiuto 18 anni tra un mese.

Dai primi accertamenti medico-legali si tratterebbe di un arresto cardiocircolatorio. Il sindaco del paese, i cittadini e gli amici si stringono in cordoglio e in queste ore stanno mandando messaggi di solidarietà alla famiglia.

Vista la situazione sanitaria, non si svolgerà nessun funerale per Michael.

Niente funerali per Michael

L’emergenza coronavirus ha fermato moltissime attività e cambiato la nostra quotidianità. Da quando è scoppiata l’emergenza non si svolgono più funerali, perché sono momenti di assembramento e quindi di potenziale contagio. Questo divieto ha fatto molto discutere, tanto che per la Fase 2 si sta pensando di ripristinare le funzioni, anche se aperte a un numero limitato di persone. Durante l’ultima conferenza stampa il premier Conte ha annunciato che riprenderanno le celebrazioni dei funerali, ma non le messe. Per lo svolgimento in sicurezza del rito funebre si stanno prendendo accordi anche con la CEI, Conferenza Episcopale Italiana.