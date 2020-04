Finper annuncia che i negozi associati a Confimprese avranno affitto gratis nel centro commerciale dove si trovano.

Affitto gratis per due mesi nel centro commerciale, questa la proposta del gruppo Finiper per sostenere i negozi durante l’emergenza Coronavirus, che sta generando una crisi economica importante. La società di Marco Brunelli comprende il marchio Iper, il polo di Arese ma anche tanti altri colossi dello shopping.

Affitto gratis al centro commerciale

La misura di aiuto sarà disponibile per tutti i negozi associati a Confimprese e il suo annuncio risale proprio ad oggi, 28 aprile 2020. La crisi si fa sentire, tanto che secondo Finiper il 95% del fatturato è andato perduto in soli due mesi, per quanto riguarda quelli specializzati in abbigliamento.

Il Governo ha recentemente annunciato che fino al 18 maggio i negozi che vendono abiti non riapriranno, mentre il settore della ristorazione dovrà aspettare addirittura l’1 giugno.

“L’assoluta assenza di adeguate indicazioni e agevolazioni per il settore del commercio non può lasciare spazio a un’ulteriore fase di stallo e attesa, perché rischia di diventare letale per l’intero sistema“, dichiara un portavoce Finiper.





Un modello per il futuro

Mario Resca, presidente di Confimprese, spiega che l’accordo circa sull’affitto gratis ha come obiettivo quello di creare un modello di riferimento per altri contesti commerciali.

“Vogliamo creare un precedente in Italia: una partnership tra imprese capace di guidare un’inevitabile trasformazione socio-economica, non limitandosi a subirla”, dice, “L’iniziativa potrà rappresentare un utile contributo alle istituzioni comunali, regionali e nazionali che hanno la responsabilità di definire regole e strumenti per gestire la fase due dell’emergenza Coronavirus”.