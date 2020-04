Campania, jogging vietato anche nella Fase 2

Jogging vietato, passeggiate consentite: le disposizioni della Regione Campania per la fase 2 del coronavirus.

Dopo l’ordinanza sulle attività sportive nella Fase 2 del coronavirus, la Regione Campania precisa che è vietato fare jogging. Il motivo? Sarebbe incompatibile con l’uso corretto della mascherina, che dovrebbe proteggere bocca e naso.

In Campania vietato fare jogging

Dopo l’ultimo Decreto emanato dal Governo per la Fase 2, sembrava che finalmente l’attività sportiva sarebbe stata permessa a partire dal 4 maggio. E invece no. Come ha specificato il premier Conte, in questa fase le Regioni hanno il potere di applicare ulteriori misure restrittive, in base alle specificità del proprio territorio, ed è quello che ha fatto la Regione Campania.

In Campania il governatore De Luca ha precisato che sarà possibile solo passeggiare. Quindi vieta attività di jogging, footing e di corsa. Sull’ordinanza si legge: “Non è permesso svolgere attività di corsa, footing o jogging, in quanto le dette attività sono incompatibili con l’uso della mascherina perché pericolose ove svolte con copertura di naso e bocca e tenuto conto che chi esercita tali attività emette microgoccioline di saliva (droplet) potenziali fonti di contagio.

L’attività motoria permessa (sostanzialmente passeggiate) deve essere svolta in prossimità della propria abitazione, con divieto assoluto di assembramenti e con obbligo di utilizzo delle mascherine e di rispetto della distanza minima di due metri”.





Il lungomare di Napoli e Salerno dopo la conferenza stampa di Conte si è già riempito di persone che praticavano attività fisica all’aperto. Il governatore De Luca ha preso questa decisione per timore che i contagi possano nuovamente salire e tornare quindi alla situazione di prima.