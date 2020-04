Una ballerina di Firenze danza nella città vuota facendo diventare lo scenario apocalittico del coronavirus un vero palcoscenico all'aria aperta.

In una Firenze solitaria per il coronavirus arriva la danza di Elena Barsotti. La ballerina è stata immortalata mentre danzava nei luoghi simbolo del capoluogo toscano. Tante le iniziative che usano l’arte per evadere dalla paura del contagio.



Coronavirus, Firenze diventa un palcoscenico

La città dell’arte, della cultura e dei grandi artisti italiani, Firenze, vive come tutto il resto d’Italia la pandemia da coronavirus. Il lockdown non permette nemmeno ai fiorentini di girare tra le strade impregnate d’arte e storia. Ad Elena Barsotti, da sola con la mascherina ed il suo talento, sì. La ballerina fiorentina, ex maître della compagnia Maggio Danza, ha deciso di danzare nei luoghi più celebri della città con le sue scarpette ed il tutù da danza classica.

Foto a Piazzale Michelangelo, davanti a Pontevecchio, su una delle arterie maggiori di Firenze, il tutto en plein air facendo diventare uno scenario apocalittico una vera e propria magia.





Le iniziative dell’arte anti-coronavirus

Sono innumerevoli le iniziative in tutta Italia durante il coronavirus che coinvolgono l’arte e la cultura.

Una, ad esempio, portate avanti anche tramite i social da ragazzi e non è quella dell'”arte contagiata“, ovvero l’adattamento delle grandi opere d’arte all’epoca contemporanea. I capolavori di Michelangelo, Caravaggio, Magritte e tanti altri cambiano titolo. Ad esempio, l’autoritratto di Antonio Ligabue diventa “La passeggiata”, in cui l’uomo strizza l’occhio vicino al suo cane, riproducendo tutti quei furbetti che durante il lockdown, pur di uscire, portano il proprio cane più volte al giorno a fare quattro passi (anche dieci) all’aria aperta.