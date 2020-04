Coronavirus, Massimo Andreoni: “Può scomparire a giugno”

Il coronavirus - secondo Massimo Andreoni - potrebbe scomparire: ci sono due ipotesi sul futuro di questa malattia.

Massimo Andreoni è il direttore della clinica malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma: seocndo le sue ipotesi, il coronavirus potrebbe scomparire. “Questa leggerissima speranza che il virus scompaia – ha detto – può essere legata al fatto che la Sars scomparve a giugno e che i coronavirus non circolano d’estate”. Questa tesi non sembra in contrasto con le evidenze scientifiche precedenti, ma alcuni esperti ritengono che il virus possa tornare in autunno. Scanso equivoci, infatti, Andreoni ha subito aggiunto: “Diciamo però che può rappresentare una probabilità di uno su mille“.

Coronavirus, Massimo Andreoni: “Può scomparire”

Qualora il coronavirus dovesse scomparire a giugno, secondo Massimo Andreoni potrebbero accadere due cose. La prima: “Che il virus continui a girare anche in Italia, seppure con una numerosità dei casi molto modesta”. La seconda: “Che possa rientrare nel nostro Paese da qualche parte del mondo”.

Per quanto riguarda le possibili mutazioni, l’esperto rivela che “il virus si sta un po’ modificando, ma non in modo così sostanziale da far ritenere che possa diventare un virus banale”.

Ma non prendiamoci troppe speranze: l’ipotesi di una seconda ondata pandemica è quasi certa.

Come ha spiegato Claudio Mastroianni: “Non possiamo escludere che con la stagione autunnale ci sia un ritorno del virus e quindi la cosa importante per gestire questa eventuale situazione è sottoporre in anticipo le persone alla vaccinazione anti influenzale”. Solo attraverso la prevenzione “se ci fosse un aumento dell’accesso alla vaccinazione, noi elimineremmo tutte quelle sindromi influenzali e ciò ci consentirebbe meglio di identificare i casi di Covid ma anche di evitare che le due infezioni si sovrappongano”.