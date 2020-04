Coronavirus, donna nasconde un cuscino sotto la maglietta fingendosi incinta per saltare la fila. Ma il piano fallisce e lei scappa

Durante la pandemia, le code davanti ai supermercati si sono allungate -e di molto-: a causa degli ingressi contingentati negli store, l’attesa per fare la spesa è diventata più lunga. C’è chi ha trovato un escamotage per saltare la coda ma, come a Torino, non l’ha fatta franca.



Si finge incinta per saltare coda

C’è chi fa di tutto pur di saltare la fila, che sia alle Poste, allo stadio o, in tempi di coronavirus, al supermercato. È accaduto al Bennet di Mondojuve, centro commerciale a Nichelino, nella prima cintura di Torino. Una donna, che evidentemente non aveva voglia di fare la coda, ha nascosto un cuscino sotto la maglia: così, fingendosi incinta, è passata davanti a varie persone della fila, che l’hanno fatta passare. Ma il piano della donna non è andato a buon fine: una volta terminato il giro tra gli scaffali e arrivata quasi davanti alla cassa, a causa di un movimento di troppo il “pancione” della donna è caduto a terra.

Tra le proteste delle persone che l’avevano fatta passare, la donna, imbarazzata, si è allontanata dal supermercato.





Un piano quasi perfetto

Il piano della donna finta incinta era quasi perfetto: cassiere e dipendenti del supermercato, infatti, non si sarebbero accorti di nulla. Alla direzione del supermercato non sono risultate segnalazioni di episodi simili. La scena, però, è stata notata dai diversi clienti che hanno visto la donna andare via in fretta per risparmiarsi l’ira delle altre persone in coda, prima che la sicurezza intervenisse per capire cosa stesse succedendo.