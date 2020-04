Muore in un ospedale di Anzio, Roma, un ragazzo con pregresse malattie. La rabbia dei familiari che avrebbero aggredito un medico.

In corso le indagini sui familiari di un giovane morto all’ospedale di Anzio, Roma, che avrebbero aggredito un medico. Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe deceduto a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La Polizia di Stato sta ora effettuando gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica.

L’aggressione dei familiari

Avrebbero aggredito un medico all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Riuniti di Anzio, Roma, dopo la morte di un loro affetto. Nella provincia romana, sarebbero in corso le indagini da parte degli agenti della Polizia di Stato per ricostruire la vicenda, dove i familiari della vittima si sarebbero scagliati contro il professionista a seguito del decesso del ragazzo.

Una vicenda ancora poco chiara, dove si susseguono i fatti per ora al vaglio degli investigatori, che starebbero tentando di ricostruire il contesto.

Stando alle prime informazioni il giovane, che era affetto da patologie pregresse, non sarebbe stato ucciso da Covid-19.

Il giovane deceduto

Il giovane, in osservazione nel reparto isolato e adibito per l’emergenza, non sembra fosse positivo al coronavirus, tuttavia le sue condizioni di salute, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbero progressivamente aggravate fino al decesso. Inutili gli interventi del personale per salvargli la vita, cosa che avrebbe causato la rabbia della famiglia che avrebbe aggredito la dottoressa di turno. A intervenire in suo soccorso il personale di servizio, che assistendo alla scena avrebbe dato l’allarme, chiedendo successivamente l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto, una volante avrebbe svolto degli accertamenti sui parenti del ragazzo, per accettarne le responsabilità. Sulla vicenda sarebbero in corso delle indagini.